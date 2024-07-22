فرق "دبي 10X" الحكومية تواصل تطوير المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة

المصدر: البيان

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استضافت مؤسسة دبي للمستقبل الاجتماع الثاني لاستعراض سير المشاريع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية هي تحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع.

واستعرضت الجهات الحكومية المشاركة في هذه المبادرة، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، آليات تطوير وتنفيذ المشاريع الحكومية المبتكرة التي يتم العمل عليها حالياً بما يسهم بترسيخ ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي واستدامة تميّزه وتوسيع الابتكار والجاهزية فيه، تعزيزاً لموقعها الريادي العالمي في تصميم المستقبل.

كما أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون لتحويل الأفكار الإبداعية والمعتمدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستفيدين من الخدمات الحكومية الريادية التي تميّز دبي وتعزز مكانتها ضمن الأكثر استعداداً للمستقبل على مستوى العالم.

وشدد المشاركون أيضاً على أهمية تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة بالاستفادة من مخرجات هذه المبادرة لتسريع الإنجاز وتعزيز التكامل الحكومي عبر توفير آليات تفعّل الشراكات والمبادرات الحكومية في خدمة أفراد المجتمع.

مبادرة للمستقبل

الجدير أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تعزيز تبادل الخبرات وتنمية المهارات والاستفادة من الموارد وتمكين العقول.

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