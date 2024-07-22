ديوا تدشن 8 محطات نقل رئيسية بتكلفة 1.36 مليار درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه في إطار جهود الهيئة الدؤوبة لمواكبة المسار التنموي المتصاعد والتوسع العمراني المطرد في دبي، دشنت الهيئة 8 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام 2024 بقدرة تحويلية 1200 ميجافولت أمبير، وبتكلفة وصلت إلى 1.36 مليار درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 89 كيلومتراً، لمواصلة تعزيز كفاءة شبكة نقل الكهرباء جهد 132 كيلوفولت في دبي، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في مختلف أرجاء الإمارة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن عدداً من هذه المحطات يخدم الأحياء السكنية للمواطنين في دبي، انسجاماً مع الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نواصل مساعينا الحثيثة لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وأجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكافة أطياف المجتمع. ونعمل على تعزيز اعتمادية وتوافرية شبكة الطاقة في دبي، ونعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتنا الخدماتية والتشغيلية. وقد أثمرت جهودنا عن تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي منذ عام 2018، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة عن 5 مليارات درهم."

وتوزعت المحطات الجديدة في مناطق الثنية الثالثة، البرشا جنوب الرابعة، وادي الشبك، ند حصة، المدينة العالمية المرحلة الثانية، وادي الصفا الخامسة وأم سقيم الثالثة. وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 8 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، انسجاماً مع جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، وتقديم الخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.

من ناحيته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: "وصل العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة إلى 382 محطة مع نهاية شهر يونيو من العام 2024، منها 27 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و 355 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وهناك 31 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء. وتدرس الهيئة عروض الأسعار لإرساء عقود 6 محطات نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت. ونعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 50 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 350 كيلومتر."

إلى جانب ذلك، أرست الهيئة مشاريع إنشاء 10 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي ومنها العوير الأولى، أم نهد الرابعة، المنارة، أم سقيم الثانية، القوز الصناعية الثالثة، حتا، البرشاء جنوب الثالثة، البرشا الثانية، وادي الصفا الرابعة، وزعبيل الثانية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار درهم. وأرست الهيئة أيضاً مشاريع تمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز