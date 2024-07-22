جلسة لـ«تريندز» عن الفرص الاستثمارية في أفريقيا

المصدر: كيب تاون - وام

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عقد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مع مكتب البحوث الاقتصادية «BER» بجامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، جلسة نقاشية تناولت آفاق العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت الجلسة، التي جاءت في إطار الجولة البحثية التي يقوم بها مركز تريندز في جنوب أفريقيا، التطورات الاقتصادية اللافتة التي تشهدها القارة الأفريقية، وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، أهمية الجلسة النقاشية في تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الأفريقية الرائدة، مشيراً إلى أن «مكتب تريندز» في كيب تاون يمثل نقطة ارتكاز لجهود المركز في القارة الأفريقية، ويسعى إلى توسيع نطاق الأبحاث المشتركة مع المؤسسات البحثية الأفريقية المرموقة.

وقال الدكتور يوهان كيرستن، مدير مكتب البحوث الاقتصادية «BER» بجامعة ستيلينبوش، إن هذه الجلسة تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون مع «تريندز» في المجالات البحثية.

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