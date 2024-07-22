تعاون بين «أوقاف دبي» و«الموفق» لدعم مبادرة «درهم وقف»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف دبي)، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات الموفق لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتم بمقتضاها التعاون في دعم مبادرة «درهم وقف» الخيرية التي أطلقتها المؤسسة، والإسهام في دعم المشاريع الوقفية بالإمارة.

وتنص المذكرة التي وقعها علي محمد المطوع بصفته الأمين العام للمؤسسة، ومحمد عادل أبو حجازي، مالك مجموعة شركات الموفق على مساهمة المجموعة في مبادرة «درهم وقف» باستقطاع درهم واحد من العائد لكل معاملة تقدمها شركاتها لصالح المبادرة الخيرية.

كما نصت المذكرة على دعم المجموعة للمبادرات والمشروعات الوقفية في الإمارة من خلال إتاحة تبرع عملائها لمشاريع المؤسسة عبر مسح الاستجابة السريع (كيو ار كود) بمقار وأفرع شركات الموفق.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى مجموعة الموفق عرض مقاطع فيديو بشاشات صالات شركاتها لتعريف المتعاملين بالوقف وأهميته، وذلك لإحياء ثقافة الوقف وتعزيز مفهومه ودوره في تنمية المجتمع.

كما يتم بموجب المذكرة وضع حصالات تبرع بشركات الموفق لصالح المشاريع الوقفية بدبي.

حرص

وقال علي محمد المطوع، إن هذه المذكرة تأتي من منطلق حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعوة القادرين على دعم المشاريع الوقفية، باعتبار الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمع ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة.

وأوضح أن مبادرة «درهم وقف» تهدف إلى تحفيز أصحاب المشاريع الكبيرة أو الصغيرة على تخصيص درهم أو أكثر عن كل معاملة أو خدمة يتم تقديمها للعملاء لصالح المبادرة.

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