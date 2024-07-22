هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان تدعم 17 ألف مستفيد بـ«25 مليون درهم»

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن تقديمها دعماً مالياً بقيمة 25 مليوناً و600 ألف درهم، خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك لأكثر من 17 ألف مستفيد داخل الإمارات، بينهم 1100 مواطن حصلوا على مساعدات متنوعة تزيد قيمتها على 6 ملايين درهم.

كما قدمت الهيئة دعماً مالياً بقيمة مليون و964 ألف درهم لـ22 مؤسسة محلية وخيرية، تعزيزاً للتعاون والتكافل الاجتماعي.

وتضمنت المساعدات التي قدمتها الهيئة للمسجلين لديها مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات الخيرية، شملت دفع رسوم دراسية، وإيجار وصيانة منازل، وسداد فواتير الكهرباء، وتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية، ورسوم تجديد الإقامة، وتوفير تذاكر للأسر المتعففة والغارمين، ورسوم جامعية، وأدوية وعمليات جراحية، وسداد ديون، إلى جانب مساعدات أخرى متنوعة.

وتوجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بالشكر والامتنان إلى الذين أسهموا بسخاء في دعم مشاريعنا الخيرية، وقال: «بدعمهم المستمر استطعنا الوصول إلى هذا العدد الكبير من المستفيدين خلال 6 أشهر فقط، وهذا يعكس الصورة المشرقة لأبناء الإمارات والمقيمين فيها، ويترجم ثقافة الخير والعطاء، التي أسستها قيادة دولة الإمارات، وجعلتها منهج وأسلوب حياة».

وأكد أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية استطاعت خلال 40 عاماً أن تكون منارة للخير، وإحدى ركائز العمل الإنساني في الإمارات، وسعت من خلال مشاريعها ومبادراتها وحملاتها لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً، كما تمضي اليوم لتصبح من المؤسسات الرائدة في العمل الخيري على مستوى العالم، بعد أن تجاوزت مناطق عملها أكثر من 20 دولة ومنطقة، في ظل تنفيذها آلاف المشاريع تحت راية دولة الإمارات من بناء المساجد وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية، وغيرها.

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