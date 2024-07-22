إطلاق منصة «جاهز» لتمكين موظفي حكومة عجمان بمهارات المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة تعريفية، بمناسبة إطلاق منصة «جاهز» الرقمية لموظفي حكومة عجمان، وذلك بحضور راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومديري الدوائر الحكومية وموظفي حكومة عجمان، في فندق عجمان سراي، بهدف تمكين موظفي حكومة الإمارة بمهارات المستقبل، التي يتم طرحها عبر المنصة.

كما وقعت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والهيئة والرامية إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل لموظفي الحكومة الاتحادية. ووقع مذكرة التفاهم كل من راشد عبد الرحمن السويدي، وليلى عبيد السويدي.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار تكامل الأدوار والشراكة الاستراتيجية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والرامية إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس في تحقيق وترجمة تطلعات الدولة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ التوجه الحكومي لدولة الإمارات في استشراف المستقبل وتقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات الموظفين.

وثمن السويدي جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المتواصلة والهادفة إلى تعزيز استراتيجية الحكومة الاتحادية في سبيل تنمية الموارد البشرية، مؤكداً الدور المشترك في تنمية وتمكين الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز قدراتها، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والمساهمة في رسم وصنع مستقبل أفضل للدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز