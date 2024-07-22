مجلسا حتا ودبي للشباب ينظمان حفل «يوم المهارات العالمي»

المصدر: دبي – مريم العلي

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احتفل مجلس حتا للشباب، بالتعاون مع مجلس دبي للشباب، بيوم المهارات العالمي للشباب، وذلك من خلال تنظيم فعالية احتفالية كبرى، بحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات المهمة والمسؤولين الشباب.

وشهدت الفعالية حضور مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب خالد النعيمي، ورئيس مجلس دبي للشباب حسن سبت، بالإضافة إلى رئيس مجلس حتا للشباب سالم البدواوي. وتم إطلاق معرض مشاريع شباب حتا، الذي أعد خصيصاً للاحتفاء بإنجازات أصحاب المهن والمشاريع الشبابية المتميزة، حيث شارك في المعرض 15 مشروعاً متميزاً، مثلت مجموعة متنوعة من الابتكارات والإبداعات الشبابية. وحضر الفعالية 70 شاباً وشابة، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض مشاريعهم وأعمالهم أمام الجمهور، بهدف تبادل الخبرات والأفكار.

وتم تنظيم جلسة حوارية تفاعلية، ناقش فيها الحضور العديد من الأفكار والمقترحات حول كيفية دعم وتنمية المهارات الشبابية خلال الفعالية. وأكد الحضور أهمية العمل الجاد على الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تسعى إلى تمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم، لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبل مشرق.

وقال خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب في كلمته الافتتاحية: «فخورون بشبابنا وإنجازاتهم الرائعة، لأن تمكين الشباب جزء لا يتجزأ من رؤية دولتنا لبناء مستقبل مشرق ومزدهر».

من جهته، قال حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب: «يوم المهارات العالمي للشباب فرصة رائعة للاحتفاء بإبداع شبابنا ومواهبهم الفذة»، مؤكداً الالتزام بتقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات والسعي دائماً إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتفوق والنجاح في مختلف المجالات.

تعاون

واختتم سالم البدواوي، رئيس مجلس حتا للشباب قائلاً: «سعداء بالتعاون مع مجلس دبي للشباب والمؤسسة الاتحادية للشباب في تنظيم هذه الفعالية المميزة، الاحتفاء بإنجازات شباب حتا يعكس التزامنا الدائم بتطوير مهاراتهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم». وتأتي الفعالية كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس حتا للشباب، ومجلس دبي للشباب، لتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الأجندة الوطنية للشباب 2031، مؤكدة أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإبراز إبداعاتهم وإنجازاتهم التي تسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم في الدولة.

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