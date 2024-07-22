المعسكرات الصيفية حاضنة للإبداع وصقل مواهب الأجيال

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تلعب المعسكرات الصيفية، دوراً كبيراً في صقل مواهب أجيال الغد، كونها تشكل حاضنة إبداعية ترتقي بكفاءات الشباب وتستثمر أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة المستقبلية.

وتنفذ مؤسسات رأس الخيمة، العديد من المعسكرات الصيفية بهدف تعزيز الخبرات العلمية والعملية لديهم، وتنمية روح العمل ضمن الفريق الواحد والارتقاء بقدراتهم لمواكبة عصر التقنية، تماشياً مع أهداف العملية التعليمية في دولة الإمارات، ووفق رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، لتعزيز الروح الوطنية والقيم المجتمعية والأخلاقية.

وأكدت سمية عبدالله حارب السويدي، مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، إحدى مؤسسات الشيخ سعود التعليمية الخيرية، أهمية المعسكرات الصيفية، في رفع جاهزية وخبرات الطلبة المنتسبين إليها، بما يحقق التطلعات الوطنية بالاستثمار في الإنسان الإماراتي، وبناء قدراته وتوسيع مداركه، وإطلاعه على كل ما هو جديد في مختلف القطاعات وخصوصاً المستقبلية، مشيرة إلى أن الأكاديمية أطلقت معسكرها الصيفي «صيف الموهوبين»، والذي سيحتضن مختلف الفئات العمرية من مرحلة الروضة وحتى الثانوية. وخصصت الأكاديمية «معسكر البراعم» للأطفال من 4 إلى 6 سنوات، لتعلم مهارات الرياضيات، وفن تشكيل الورق، والطاهي الصغير، وميزان حروف اللغة العربية وغيرها.

وأضافت: «يتضمن «معسكر الأبطال» للفئة العمرية من 7 إلى 11 عاماً، احتراف جدول الضرب، وقلمي يبدع قصة، وشيف المستقبل، ومختبر التطبيقات، والقرآن الكريم، ونادي اللغة الإنجليزية، واستوديو حلم الإبداعي، ونادي المواهب الحرفية، ويقدم معسكر «الرواد» للفئة من 12 إلى 18 عاماً، تطبيقات الكمبيوتر وصناعة مجسمات الاميفرومي، واستوديو حلم الإبداعي، وتشكيل الفليين، ونادي المواهب الحرفية».

وأكد العقيد حمد عبدالله العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، أهمية استقطاب طلاب المدارس للإندماج في المعسكرات الصيفية، التي تركز برامجها على تعزيز المهارات المتقدمة للمنتسبين في تلك البرامج.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وقسم الأنشطة الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أطلقت فعاليات «برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي» تزامناً مع موسم العطلة الصيفية، في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 أعوام إلى 16 عاماً.

أنشطة

وأوضح خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» في دورته الجديدة يستهدف مشاركة 100 طالب وطالبة، وتتميز برامج المعسكر بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تركز على جودة الحياة والترفيه وتنمية المهارات، بالإضافة إلى التعليم على أحدث تقنيات الجزيئات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، والاستدامة والابتكار، ومجالات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وفعاليات وأنشطة رياضية وحركية تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والتعاون.

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