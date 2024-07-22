تخريج دورة دبلوم استشراف المستقبل بالتعاون مع جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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شهد العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، تخريج دورة دبلوم استشراف المستقبل لمنتسبي شرطة عجمان وعدد من الدوائر الحكومية المحلية، بحضور العقيد أحمد بن ناصر النعيمي، نائب مدير إدارة مكتب القائد العام، والذي تم تنفيذه بالشراكة والتعاون مع جامعة عجمان في نادي الشرطة للرياضة والرماية واستمر لمدة أسبوعين.

وقدم الدبلوم الدكتورة أماني جمال الدين عبدالحميد، من جامعة عجمان، وعرضت فيه منظومة متقدمة ومنهجية تطبيقية لاستشراف المستقبل، لتصميم وبناء سيناريوهات المستقبل بأدوات تطبيقية عالمية، وتمكين قادة المؤسسات خاصة في القطاع الحكومي من مهارات المستقبل الاستباقية.

ويهدف الدبلوم إلى استكشاف مهارات المستقبل وتمكينها لدى الموظفين، واستخدام أدوات متقدمة لاستشراف المستقبل، وتقييم الجاهزية وتحليل محركات المستقبل الداخلية والعالمية، مروراً بمراحل الإعداد ورسم السيناريوهات وتنفيذها وتقييمها، وصولاً إلى تصميم المنهجية التكاملية لاستشراف المستقبل الخاصة بالقيادة. وسلم مدير عام العمليات الشرطية، شهادات التخريج للمنتسبين، وتقدم لهم بالتهنئة على إتمام الدبلوم متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المهنية.

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