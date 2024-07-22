«زايد العليا» تشغل 10 مراكز جديدة للتخاطب في 6 محافظات مصرية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدء تشغيل 10 مراكز جديدة من مراكز التخاطب في 6 محافظات مصرية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، ضمن برنامج «جسور أمل القابضة» برعاية ودعم «القابضة» (ADQ).

ويبلغ عدد المستفيدين من المراكز 643 من أصحاب الهمم من الذكور والإناث، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بين الجانبين لتأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز التخاطب التابعة للوزارة وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لـ68 مركزاً، وإنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في جمهورية مصر العربية، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بما يحققه بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، من تقدم ملموس في الإنجاز، وسرعة تجهيز مراكز التخاطب التابعة للوزارة لاستقبال المستفيدين.

شكر

وقدم الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة القابضة ADQ على هذا التعاون، الذي يخدم ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية، وتوفير خدمة مجانية للأسر المصرية ممن لديهم أبناء من ذوي الهمم، لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة المصري، بدور مؤسسة زايد العليا في تعزيز الجهود الرامية لتمكين أصحاب الهمم وذويهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن بدء تشغيل مراكز التخاطب في 6 محافظات مصرية بالوجه البحري والوجه القبلي، يمثل خطوة جيدة نحو استكمال منظومة تقدم الرعاية والجلسات العلاجية للمستفيدين في تلك المناطق.

تجهيز

وتم تجهيز 10 مراكز في (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - قنا - سوهاج - الوادي الجديد) بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، بالإضافة إلى التقييم النفسي، وتم استكمال إجراء المقابلات الشخصية، لعدد من الكوادر الشابة المتخصصة المرشحين للعمل كأخصائيين داخل تلك المراكز. ومن المقرر استكمال إنشاء 30 مركزاً للتخاطب حتى نهاية العام الجاري.

وشملت المراكز بمحافظة القليوبية (كوم الأطرون ليخدم 40 من أصحاب الهمم، والأمل بالخانكة ويخدم 40 من أصحاب الهمم، ونادي القناطر الخيرية لخدمة 45 من أصحاب الهمم، وبمحافظة الدقهلية (مركز شباب قونجيل ويخدم 100 من أصحاب الهمم، ومركز شباب بداوي يخدم 60 من أصحاب الهمم)، ومحافظة قنا مركز شباب حاجر خزام الذي يقدم خدماته لـ63 من أصحاب الهمم، ومركز شباب نجع سلامة يخدم 75 من أصحاب الهمم، وفي محافظة سوهاج (مركز شباب برديس ليخدم 75 من أصحاب الهمم)، وفي محافظة المنوفية (مركز شباب أشمون يقدم خدماته لـ45 من أصحاب الهمم)، وفي محافظة الوادي الجديد (مركز شباب باريس يخدم 100 من أصحاب الهمم).

يذكر أن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة في برنامج «جسور أمل القابضة» في مرحلته الأولى، لقي نجاحاً كبيراً في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أسر أصحاب الهِمم في مختلف المحافظات، من خلال برامج الإرشاد الأسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية، واستفاد منه 16 ألفاً و898 من أصحاب الهمم عن طريق 480 ألفاً و976 جلسة تخاطب في 68 مركزاً موزعة على كافة المحافظات.

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