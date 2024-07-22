مهرجان ليوا للرطب يتسلّم 500 كيلوغرام ويتوج الفائزين بـ«الشيشي»

المصدر: الظفرة - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مزاينة رطب «الشيشي»، ضمن مسابقات الدورة الـ 20 من المهرجان، التي تختتم في 28 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وكانت اللجنة المنظمة تسلمت 500 كيلوغرام رطب من 50 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة، للمشاركة في المزاينة، التي رصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وأسفرت النتائج عن فوز «ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي» بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني «معلا علي مرشد خميس المرر»، وفي المركز الثالث «محمد علي مرشد المرر»، وحصلت «غاية علي مسعود الظاهري» على المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس «ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي».

وتسلم المهرجان، صباح أمس، مشاركات مزاينة رطب «بومعان»، التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وكان المهرجان قد تسلم، أمس، مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون بفئتي «المحلي والمنوع»، التي خصصت لها اللجنة المنظمة 10 جوائز، تبلغ قيمتها 117 ألف درهم لكل فئة، وستعلن نتائجها، مساء اليوم، حيث شارك في فئة الليمون المحلي 35 مزارعاً بمجموع 350 كيلوغراماً، وفئة الليمون المنوع 33 مزارعاً بمجموع 330 كيلوغراماً.

تثقيف

وخلال المهرجان، تقدم مستشفيات الظفرة من خلال جناحها بالمهرجان، دوراً تثقيفياً وتوعوياً للجمهور حول أهمية الممارسات التي يجب اتباعها من أجل حياة صحية مستدامة.

ويقدم قسم التوعية للتغذية الصحية، نصائح للزوار بحسب احتياجاتهم الصحية حول الغذاء الصحي المناسب لهم.

ويضم الجناح قسماً للتطبيب عن بعد، ويقدم شرحاً لخدمة التطبيب عن بعد التي تربط المرضى في المناطق النائية عن طريق محادثات الفيديو مع الأطباء المتوفرين في جميع مستشفيات المنطقة الغربية لإجراء المقابلات بدلاً من التنقل لمسافات طويلة، من أجل الحصول على استشارة الطبية.

ويتيح الجناح كذلك للزوار كتيبات تثقيفية من المركز الوطني للتأهيل، منها ما يتناول مهارات التربية الأساسية للوالدين والنصائح التي يجب اتباعها من أجل وقاية الأطفال من السلوكيات الضارة، كذلك توجد كتيبات تتناول التوعية بمخاطر المواد المخدرة، والتأثيرات المدمرة لأنواعها المختلفة، وسبل العلاج منها، وكيفية التعامل مع أعراضها الانسحابية، وآثارها النفسية والاجتماعية، ومخاطر الكحول وعلاجها، وعلاج الإدمان، ودور الأسرة في التعافي منه.

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