برنامج الإعلامي الصغير ينطلق اليوم في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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ينطلق، اليوم، برنامج «الإعلامي الصغير»، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد مزود بالمهارة والمعرفة والتخطيط للمستقبل المهني، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري، بمقر جامعة المدينة في عجمان للفئة العمرية من 10 إلى 16 سنة.

ويشتمل البرنامج العديد من المحاور الهادفة إلى تنمية مهارات المشاركين، وتشجيع المواهب للعمل في المجال الإعلامي، حيث يركز المحور الأول على دور الإعلام في حياتنا اليومية، تقدمه كلثم المندوس مدير مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، حيث تعرف المشاركين بمفهوم الإعلام، وأمثلة عن تطور وسائل الإعلام عبر الزمن. كما تتطرق إلى دور الإعلام في حياتنا اليومية، وتسليط الضوء حول كيفية تأثير الإعلام على يومنا وحياتنا. ويتضمن المحور الثاني لبرنامج الإعلامي الصغير، مهارات التقديم التلفزيوني، والتعامل مع الكاميرا، يقدمه محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في حكومة عجمان، ويستعرض خلاله تعريف التقديم التلفزيوني، وشرح دور المذيع في البرامج والأخبار، وأهم مهارات التقديم التلفزيوني والتعامل مع الكاميرا، إضافة إلى التدريب العملي للمشاركين لصقل مهاراتهم.

أما المحور الثالث، يتناول صناعة المحتوى الإبداعي والتصوير الفوتوغرافي، تقدمه هند الرئيسي – مصورة إماراتية، حيث تستعرض خلاله أساسيات التصوير الفوتوغرافي، ودروساً عملية باستخدام تقنيات التصوير.

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