الاطّلاع على سير العمل في «مرور دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، بجهود الإدارة العامة للمرور في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية من خلال الكوادر البشرية التخصصية المؤهلة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية، وبرامج الذكاء الاصطناعي في ضبط الحركة المرورية. جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، بحضور اللواء الدكتور طارق محمد تهلك، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، ونائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، وحضور مديري الإدارات الفرعية.

واطلع اللواء الغيثي على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور التي تهدف إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى إحصائيات المخالفات المرورية، وأكثر المناطق التي تكثر فيها المخالفات، وأكثر نصوص المخالفات تحريراً، وأكثر أصناف المركبات المرتكبة للمخالفات.

كما اطلع اللواء الغيثي، على إحصائيات الفرق الضبطية التي تتمثل في فريق المشاة، وفريق النقل الجماعي، وفريق الدراجات والسكوتر. واستمع إلى شرح حول سير العمل في إدارة حوادث السير، بالإضافة إلى أسباب وأنواع الحوادث المرورية، وأعمار مرتكبي الحوادث المرورية، ومواقع الحوادث المرورية.

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