إلغاء خدمات الترخيص في «أمان» بالظفرة وتحويلها لـ«السلامة أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مواصلات الإمارات، عن إلغاء تقديم خدمات الترخيص في مركز الخدمة بمحطة (أمان) وتحويلها إلى مركز محطة مبنى السلامة (أدنوك) بمدينة زايد – الظفرة، مع استمرارية تقديم خدمة فحص المركبات الثقيلة في مسارات الفحص.

ودعت شرطة أبوظبي، المتعاملين إلى زيارة مركز محطة مبنى السلامة (أدنوك) لإنجاز معاملاتهم بخدمات تفوق توقعاتهم، وذلك في ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وضمن استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة لإسعاد المجتمع من خلال توفير خدمات استباقية متميزة ومبتكرة.

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