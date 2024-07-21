100 قافلة إماراتية بـ 20 ألف طن مساعدات لغزة منذ نوفمبر 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات تشدد على رفضها جميع الإجراءات، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهة ثانية بلغ عدد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة 100 قافلة، أرسلتها الإمارات منذ 24 نوفمبر 2023. وشملت القوافل مساعدات إغاثية متنوعة. وبلغت حمولة القوافل أكثر من 20 ألف طن نقلتها ما يقارب 1000 شاحنة من خلال معبر رفح، كما تم تسيير 4 قوافل بعد اجتياح رفح بحمولة 320 طناً مواد إغاثية وغذائية، مستهدفة النازحين والمتضررين من الظروف الصعبة التي يمرون بها، ونقص مقومات الحياة الأساسية. كما تم دعم القطاع الصحي بمساعدات طبية بما يزيد على 16 طناً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز