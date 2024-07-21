«الفجيرة للموارد الطبيعية» تعزز الاستدامة بمبادرات ذكية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها مرتكزة على فكرها الاستباقي في تبني وتطبيق أحدث التقنيات، وتبني سلوكيات مستدامة في قطاعاتها وعملياتها كافة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقال قاسم في تصريحات لـ«البيان»، إن المؤسسة حريصة على تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز الاستدامة بمبادرات استباقية وذكية، حيث بادرت إلى إطلاق خدمتين استباقيتين، وعملت على تحويل 11 خدمة إلى رقمية من إجمالي 14 خدمة، مع تفعيل 3 خدمات ذكية، كما أطلقت المؤسسة خدمتين مشتركتين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتصل نسبة التحسين في خدمات المؤسسة إلى 95 % من زمن رحلة المتعامل، وحققت 70 % من كفاءة الخدمات، كما تم استحداث قسم تطوير الخدمات في إدارة إسعاد المتعاملين، وتحويل موظفي الخدمات إلى «الموظف الشامل» بتقليص رحلة المتعامل بنسبة 95 % خلال 2023».

وذكر المهندس علي قاسم، أن المؤسسة حققت خلال عام 2023 عدة إنجازات، أبرزها إطلاق أول جائزة للتعدين المستدام في الشرق الأوسط، وجائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة. ولفت قاسم إلى حصول المؤسسة على 5 اعترافات دولية، التي تأتي استكمالاً لمسيرة النجاح، كما جددت المؤسسة عضويتها مع معهد الابتكار العالمي.

أنظمة جديدة

وقال قاسم: «شهد عام 2023 إدخال أنظمة تقنية جديدة للمؤسسة لدعم تطورها وتحسين عملياتها التشغيلية، من أبرزها إنشاء منصة إلكترونية لإدارة الأداء الوظيفي الذكي تفعيلاً لسياسة التحول الرقمي واستحداث منصة رقمية ذكية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتشمل 16 عملية رقمية، إلى جانب نظام المتابعة الدورية للسياسات المرتبطة بتحقيق المؤشرات الوطنية وعددها 8 سياسات».

وأوضح أن المؤسسة عززت حضورها العالمي في أكثر من 32 مشاركة بارزة في أكبر المحافل والمعارض، لتمثل المؤسسة الدولة وإمارة الفجيرة في جلسات الطاولة المستديرة واللقاءات الثنائية، محققة مشاركة فاعلة خلال مؤتمر «COP28»، ومؤتمر التعدين الدولي في السعودية وأسبوع أبوظبي للاستدامة، والمشاركة في أعمال الاجتماع الـ29 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية والقمة العالمية للحكومات 2023 بدبي.

تنظيم ملتقيات

وأشار إلى تنظيم المؤسسة 5 ملتقيات، تمثلت في ملتقى جودة الحياة الأول على مستوى الفجيرة، وتنظيم ملتقى تكريم الشركاء والموظفين المتميزين 2023، وتنظيم مؤتمر الفجيرة الدولي الثامن للتعدين، ولأول مرة تنظم المؤسسة وتستضيف الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في الفجيرة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين. كما نظمت المؤسسة، ورشة في مؤتمر الأطراف «COP28»، كما استضافت المؤسسة أكثر من 14 وفداً على المستوى المحلي والدولي في مقرها للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في العديد من المجالات.

وأضاف: «عملت المؤسسة مؤخراً على تطوير هيكلها التنظيمي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، لتحقق المؤسسة مستهدفاتها للتوطين بنسبة بلغت 100 % لوظائف الإدارات الرئيسية بالمؤسسة، موضحاً حرصهم على تطوير القدرات بين كافة الفئات الوظيفية، وتأهيلهم وإلحاقهم ضمن أفضل البرامج المتخصصة بإعداد القادة، فضلاً عن منحهم صلاحيات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، و توفير بيئة عمل إيجابية غنية بفرص التطور والارتقاء الوظيفي».

جودة

وأسهمت جهود المؤسسة المتواصلة والتزامها بمعايير الجودة البيئية والصحة والسلامة، في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية لتحقق 95 % نسبة للوعي بالاستدامة داخل المؤسسة.

وأشار المهندس علي قاسم، إلى إطلاق برنامج بناء قدرات الكوادر البشرية بالمؤسسة، حيث شمل البرنامج 6 ورش عمل متخصصة في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستراتيجية والاستدامة وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل والموارد البشرية وإدارة العمليات، استفاد منه 248 موظفاً وموظفة وحققوا 4574 ساعة تدريبية، كما قامت المؤسسة بتدريب موظفيها على المسرعات الحكومية، كما عقدت 9 جلسات استشراف المستقبل للموظفين، ونظمت المؤسسة 12 دورة تدريبية، إلى جانب ورشة الأهداف الذكية، بمشاركة 150 موظفاً من المؤسسة.

16 مبادرة

وذكر قاسم، أن المؤسسة شكلت فريق السعادة المؤسسي الذي يضم 30 فرداً من كوادرها، حيث قام بإعداد دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل لتعزيز الأنشطة الداخلية للعلاقات الوظيفية والقائم على 4 مرتكزات وهي الصحة العامة، وتوطين العلاقات، وترسيخ الغايات، وتحقيق الإمكانات، ليطلق الفريق ملتقى جودة الحياة بحضور أفضل الخبراء، ونفذ الفريق أكثر من 16 مبادرة ونشاطاً لتعزيز السعادة وجودة الحياة والصحة النفسية في بيئة العمل.

وعملت المؤسسة على إطلاق مجموعة من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، أبرزها تنظيم مسير جبلي للموظفين، وتنظيم أنشطة متنوعة لفئة العمال في يومهم العالمي، إلى جانب مبادرة فرحة عيد للموظفين والمتعاملين وتنظيم البرنامج الصيفي قيض الخير وإطلاق مخيم صيف الابتكار للطلبة، وإطلاق مبادرة مستقبل صحي مستدام استهدفت إجراء فحوصات طبية للعاملين في المنشآت، حيث بلغت نسبة سعادة المستفيدين من مبادرات المسؤولية المجتمعية 93 %.

وأوضح قاسم أن المؤسسة وقعت 7 شراكات استراتيجية، حيث وقعت مع «أدنوك» لدراسة تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور، ووقعت اتفاقية مع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» لدعم الصناعات التعدينية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير ولتحفيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توقيع اتفاقية مع هيئة الفجيرة للبيئة لتعزيز الاستدامة البيئية، كما وقعت اتفاقية مع معهد عمان للنفط والغاز، للتعرف على أفضل الممارسات بعلوم الأرض والاستكشاف الجيولوجي، واتفاقية مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، لتقديم خدمات مجتمعية مستدامة في الفجيرة، واتفاقية مع جمعية المنتزه الجيولوجي في المملكة المغربية.

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