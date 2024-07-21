حملة للتبرع بالدم في أبوظبي بمشاركة سفراء الدول الأفريقية وأبناء الجاليات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت جمعية الإمارات للتبرع بالدم، وفريق «بالدماء نرويك يا وطن» التطوعي، حملة واسعة للتبرع بالدم في أبوظبي بالتعاون مع خدمات بنك الدم، بمشاركة عدد من سفراء الدول الأفريقية في الدولة وأبناء الجاليات بهدف تعزيز احتياطيات الدم في المستشفيات.

وأشاد السفراء المشاركون في الحملة بالدور الريادي لدولة الإمارات في الرعاية الصحية، مؤكدين أن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات تمتد إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية لتشمل مختلف جوانب الحياة.

وأثنى الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم وقائد فريق «بالدماء نرويك يا وطن» التطوعي، على مشاركة ودعم سفراء الدول الأفريقية وأبناء تلك الجاليات لحملة التبرع بالدم والتضامن الذي يعكس الروابط الأخوية العميقة بين دولة الإمارات والدول الأفريقية. كما تم تكريم سفراء الدول المشاركين في الحملة.

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