مقصود كروز: مسيرة شامخة لوطن الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التاريخ سيسجل بمداد من نور اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الثامن عشر من يوليو يوم عهد الاتحاد باعتباره يوم الفخر والاعتزاز بما قدمه الآباء المؤسسون، ولحظة فارقة في مسيرة شعب الاتحاد نحو مستقبل مشرق وإنجازٍ.

وقال:إن الاحتفاء باليوم التاريخي لتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، مناسبة وطنية، تعبر عن المسيرة الشامخة لوطن الإنسانية، وأن رمزية عهد الاتحاد ستظل خير شاهد على البدايات الواعدة والانطلاقة الفذة لمستقبل استثنائي حافل بإنجازات الفخر.

وتابع: لا شك أن الاتحاد الذي تحقق في الثاني من ديسمبر للعام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إنما كان بمثابة الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه بين الوالد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات.

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