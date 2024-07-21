سلطان النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» تكريم لتاريخ الإمارات وقيادتها

المصدر: عجمان ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»، هو تكريم من سموه وتثمين لمكانة هذا اليوم في تاريخ دولة الإمارات وقيادتها، واحتفاء بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمّن هذا الاعتماد التاريخي كمناسبة وطنية، مؤكداً حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ مكانة هوية الدولة واستذكار معالمها التاريخية في نفوس الأجيال، ذلك لما أحدثه هذا الحدث العظيم من تطور ورفعة وإعلاء لشأن الدولة لتصبح من أكثر دول العالم أمناً وحداثةً ورقياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز