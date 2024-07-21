البرلمان العربي للطفل يؤكد أهمية بناء جيل يسهم في التنمية المستدامة

المصدر: الشارقة - وام

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شارك 54 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية من أعضاء البرلمان العربي للطفل في الجلسة الرابعة من دورة الانعقاد الثالث التي عقدت أمس بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة. وتناولت الجلسة موضوع «المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني»، من خلال تحقيق جودة الحياة وتعزيز القيم الاجتماعية وصولاً إلى مستقبل أفضل للطفولة العربية وخدمة أوطانهم.

واستعرض الأطفال المشاركون، برئاسة الطفلة جنان الشريف رئيسة البرلمان، ممثلة لدولة الكويت، خلال الجلسة، تجاربهم الشخصية وآراءهم في كيفية تعزيز دور العضو البرلماني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحقوق والواجبات الاجتماعية للأطفال، مؤكدين أهمية بناء جيل يسهم في التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في دولهم. وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن البرلمان العربي للطفل، منذ إنشائه في 2019م، أتمَّ ثلاث دورات برلمانية بنجاح، وعقد 12 جلسة عامة، وساهم في تأهيل برلمانيين واعدين لمستقبل مشرق.

وأضاف فرص التدريب المتواصلة والدبلومات التي طرحها البرلمان، أفادت الأعضاء ومكنتهم من أدوات الثقافة البرلمانية والقيم التربوية الأصيلة. وثمن الباروت الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبرلمان العربي للطفل، من خلال رؤيته واهتمامه بالطفولة العربية. وقال: إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يعكف على تعزيز البرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة ، وتعزيز الفرص التعليمية ، كما يولي سموه الأهمية لدعم المشاريع التي تعزز من مكانة الطفل في المجتمع العربي.

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