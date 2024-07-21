شرطة عجمان تنفذ مبادرة «حياتك أنقى بلا تدخين»

المصدر: عجمان - البيان

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في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن المجتمعي، وتعزيز الصحة المجتمعية أطلقت إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «حياتك أنقى بلا تدخين»، للتصدي لظاهرة التدخين ومكافحتها، والحد من مخاطرها، إلى جانب التوعية من آثارها الناتجة، وخاصة السجائر الإلكترونية.

مبادرة

وقال العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان: إن المبادرة انطلقت بعد سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية، لبحث سبل مواجهة الظاهرة والحد من انتشارها، وضبط منافذ البيع غير القانونية، لمنع بيعها لمن هم دون الثامنة عشر.

وشملت الحملة جولات تفتيشية لضبط الموزعين غير المعتمدين، والمتهربين من التراخيص والضرائب، وجولات أخرى على منافذ بيع التجزئة لمنتجات التبغ، والتحذير من بيع السجائر الإلكترونية أو أي منتجات تبغ أخرى لمن هم دون السن القانونية، وقد تم تثبيت لوحات تحذر وتمنع دخول من تقل أعمارهم عن الثامنة عشر إلى هذه المتاجر، وإلزامهم بإبراز هويتهم الشخصية لإثبات أهليتهم لشراء هذه المنتجات.

وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بيع السجائر الإلكترونية أو أي منتجات تبغ أخرى في أي من المتاجر الإلكترونية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي شخص يقوم بيع هذه المنتجات بطريقة غير مشروعة، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة وسلامة المجتمع وأفراده.

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