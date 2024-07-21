شرطة دبي تسعد الأطفال بفعالياتها في مدينة الطفل

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9 بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت في شرطة دبي، ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، ومدينة الطفل، فعاليات صيفية، حرصاً على تعزيز التواصل مع الأطفال والعمل على إسعادهم.

حضر الفعاليات المقدم صلاح المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني، وأعضاء مجلس الروح الإيجابية، حيث شملت تعريف الطلبة والطالبات بدور الكلاب البوليسية في العمل الشرطي، وما تقوم به من دور في إطار منع الجريمة وحماية المجتمع.

وأوضحت فاطمة أحمد يوسف بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية أن الفعالية تهدف إلى إسعاد الطلبة في إجازاتهم وزيادة معارفهم بالمعلومات وتنمية مهاراتهم، وتعريفهم بالدور الشرطي المجتمعي، شاكرة إدارة التفتيش الأمني ومدينة الطفل على تعاونهم المستمر .

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