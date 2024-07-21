شرطة دبي تنظم لقاء مفتوحاً لموظفي إسعاد المجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بموظفي الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، ضمن فعاليات «اللقاء المفتوح» الذي يهدف إلى إسعاد الموظفين ومعرفة احتياجاتهم، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين من عسكريين ومدنيين.

وأشاد اللواء علي غانم بمرتب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ودورهم وجهودهم المتميزة في تحقيق التميز والنجاحات على جميع المستويات، متطلعاً إلى استمرارية العطاء بين جميع الموظفين من مسؤولين ورؤساء أقسام وموظفين بما يُحقق السعادة الوظيفية ويحقق التميز الذي ينعكس إيجاباً على النجاحات الكثيرة التي تحققها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد حرص شرطة دبي على تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية مع الموظفين لمعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحدياتهم، وتشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي استطاعت خلال الفترة الماضية توفير مميزات عدة للموظفين سواء في الجانب الصحي أو السكني أو التعليمي، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وقال اللواء علي غانم: إن شرطة دبي تقدر جهد كل شخص يعمل بجد واجتهاد، وتولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتساعد على تعزيز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين الخارجيين. وأكد العميد علي المنصوري أن اللقاء المفتوح مع الموظفين، يأتي ضمن مبادرة «اللقاء المفتوح» الذي يهدف إلى إسعاد الموظفين ومعرفة احتياجاتهم، وتحقيق استدامة السعادة الوظيفية والارتقاء بالأداء، لافتاً إلى التزام شرطة دبي بإطلاق مبادرات وخدمات استثنائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز