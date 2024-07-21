«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يطلق «نواة»

المصدر: الشارقة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجه التأسيسي الأول من نوعه في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة «نواة»، وذلك في إطار حرص المركز على تمكين أجيال المستقبل من إحداث نقلة نوعية، تسهم في تعزيز المشهد العلمي والتقني في إمارة الشارقة، مواكبة لمتطلبات روح العصر.

ويُعد برنامج «نواة» اللبنة الأولى وحجر الأساس لرحلة إبداعية استثنائية في التعلم والقيادة والتأثير مستهدفاً 60 منتسباً ومنتسبة من ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، إضافة إلى أبناء إمارة الشارقة في الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر وذلك لاكتشاف واستثمار شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

ويركز البرنامج، الذي يُقام في مقر مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على إكساب المنتسبين المهارات الشخصية، والمعرفة التخصصية، والفهم المتعمق في ثمانية مجالات تقنية رائدة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والثورة المقبلة والاستدامة والطاقة إلى جانب الروبوتات وإنترنت الأشياء وعلم الأحياء الاصطناعية.

كما يوفر «نواة» العديد من المزايا للمشاركين مثل المشاركة في جلسات نقاشية ملهمة مع كوكبة من الخبراء وزيارات خارجية تفاعلية لشركات عالمية بما يتيح لهم الفرصة في التعرف على القطاعات الحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز