لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وسلوفينيا تبحث تعزيز التعاون

المصدر: وام

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انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات عبدالرحمن علي النيادي مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب السلوفيني نورسيتش شتامكار المدير السياسي في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية.

وأكد الجانبان خلال الجلسة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

من جانبه، أشاد النيادي بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد أن هذه المشاورات تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

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