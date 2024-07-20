الإمارات .. سحب ركامية قد يصاحبها أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة غداً

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلي.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 00:35، والجزر الأول عند الساعة 07:45 والثاني عند الساعة 17:59.

أما بحر عمان فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 16:18 والثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 41 32 85 25

دبي 43 34 85 25

الشارقة 45 32 70 30

عجمان 41 33 75 30

أم القيوين 42 32 80 30

رأس الخيمة 40 32 60 35

الفجيرة 36 32 60 35

العـين 47 32 60 25

ليوا 47 30 65 20

الرويس 44 29 75 35

السلع 43 29 80 35

دلـمـا 40 33 80 20

طنب الكبرى 39 33 85 20

طنب الصغرى 39 33 85 20

أبو موسى 39 33 85 60

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