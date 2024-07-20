"عجمان التطوعي" يُطلق مبادرة "جمعة الخير" بتوزيع 300 وجبة على المصلين

المصدر: عجمان – جميلة إسماعيل

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أطلق "فريق عجمان التطوعي "مبادرة "جمعة الخير"، والتي تمت بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان، وذلك في بادرة إنسانية، توجت بتحقيق باقة من الأهداف السامية التي تمثلت في تعزيز الروابط المجتمعية، ونشر روح العطاء، وإدخال البهجة والسرور على قلوب المصلين، والتخفيف عنهم من حرارة الجو.

حيث تم توزيع 300 وجبة ومشروبات باردة بعد أداء صلاة الجمعة، والتي نجحت وبغضون 10 دقائق فقط من تحقيق أهدافها، المرتكزة في إطار المسؤولية المجتمعية، والتأكيد على أن العمل الخيري يعد جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي.

وفي هذا الإطار قال محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي في حديثه لـ "البيان":" أستطيع القول بأن مبادرة "جمعة الخير"، تعتبر وباقتدار مثالا حيا تجسد أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة. وأشيد بمساهمة دعم قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، في تحقيق نجاح هذه المبادرة، إضافة إلى الإشادة بجهود الرعاة والشركاء على إسهامهم الفعّال في هذا الحدث، ونطمح إلى مواصلة جهودنا، في تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، من خلال تنظيم وإطلاق المزيد من الفعاليات والمبادرات المستقبلية".

وأضاف بن دلوان الكتبي:" كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن المتطوعين في الفريق يحرصون كل الحرص على النهل من نهر العطاء والخير والإنسانية الذي وضع شريانه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وجميع أعضاء الفريق يؤمنون تماما بأهمية العمل التطوعي، وتبرز جهودهم الرائدة في إطلاق وتنظيم البرامج والمبادرات والأنشطة، والتي لها في الوقت ذاته بالغ الأثر في تعزيز وتمكين العمل التطوعي في الدولة".

ويأمل فريق عجمان التطوعي، أن تكون "جمعة الخير"، بداية لسلسلة من المبادرات، التي تسعى إلى تعزيز التآلف والتكاتف، بين أفراد المجتمع، والمساهمة في خلق بيئة إيجابية، وداعمة للجميع في إمارة عجمان.

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