تأثير هامشي للخلل التقني العالمي على الإمارات

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة - وام - عواصم- وكالات

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لم تتأثر دولة الإمارات بالعطل التقني الدولي الذي ضرب العالم أمس إلا بشكل هامشي جداً، في الوقت الذي أدى فيه العطل الى توقف الخدمات في العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.

فقد اقتصر التأثير الهامشي للخلل في الدولة على مجالات مرتبطة بدول أخرى على غرار حركة الطيران ، ففي حين لم تتأثر الأنظمة في مطارات وشركات الطيران في الدولة فإن حركة الطيران من والى الدولة تأثرت لعدة ساعات بسبب تعطل الخدمات في مطارات أخرى حول العالم.

وعملت الناقلات الوطنية على التريث في تسيير الرحلات بانتظار اتضاح أبعاد الخلل التقني وتأثيراته في تلك الدول.

استجابة

واستجاب مركز دبي‬ للأمن الإلكتروني بسرعة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم.

حيث تواصل المركز بـالشركات ذات العلاقة وسهّل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة. وحث المركز الجمهور على متابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول أي شائعات.

وأعلنت وزارة الخارجية عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حالياً على إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.

وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان ، بأخذ الحيطة والحذر تفادياً للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانياً، مؤكداً أنه جرى التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية. وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.

هيئة الطيران المدني

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن الحالة العالمية للخلل الفني التي تأثر بها عدد من القطاعات عبر العالم أدت إلى تأثيرات طفيفة على سير العمليات التشغيلية لمطارات الدولة وشركات الطيران.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هناك تأخيرات طفيفة في عمليات تسجيل وصول عدد محدود من الرحلات، منوهة بأنه تم استخدام نظام بديل من قبل شركات الطيران، ما سمح باستئناف عمليات التسجيل بالشكل الطبيعي.

وذكرت الهيئة أنه على مستوى الناقلات الوطنية تقوم الشركات بمتابعة مكثفة للوضع وإرسال تحديثات وإرشادات فورية للمتعاملين والمسافرين.. ودعت الجمهور العام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

مطارات دبي

وقال متحدث باسم مطارات دبي: إن مطار دبي الدولي (DXB) واصل العمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و2. وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

طيران الإمارات

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي. وقال المتحدث، في بيان أمس: ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب. ودعا المتحدث العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

فلاي دبي

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

مطار الشارقة

وأكد مطار الشارقة الدولي أن جميع الرحلات والخدمات واصلت العمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي، مع استمرارية تقديم الخدمات والعمليات دون تأخير.

وشدد في بيان التزامه بالبروتوكول المتبع من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

«كراود سترايك» للأمن السيبراني

وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت شركة «كراود سترايك» للأمن السيبراني أن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً - وتم إعادة الخدمات إلى القطاعات المتضررة.

وفي وقت سابق قالت الشركة، إن المشكلة حدثت عندما نشرت تحديثاً معيباً لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز لكن بعد ساعات من اكتشاف المشكلة لأول مرة، استمرت الفوضى وتصاعدت. وقال المدير التنفيذي للشركة جورج كورتس: إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم وأنه «تم بدء عملية الإصلاح».

وقال كورتس في بيان نشره عبر منصة «إكس»: «ليس هذا حادث أمني، ولا هجوم سيبراني تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح». وتعمل «كراود سترايك» مع العملاء المتضررين من الخلل الذي جرى العثور عليه في تحديث محتوى واحد لدى مضيفي ويندوز ولم يتأثر مستخدمو نظامي ماك أو لينيكس. وسببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

بيان مايكروسوفت

ووفقاً لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضاً حركة الطيران، في دول أخرى.

وأكدت شركة مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من «تراجع في الخدمة»، يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي يستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يُشتبه أن سبب العطل التقني الواسع نجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات «كراود سترايك» وأرجعت إحدى شركات الطاقة في أستراليا أعطالها إلى ذلك التحديث.

ونشر تطبيق مايكروسوفت 365 على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الشركة «تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة للتخفيف من التأثير، وإنها تلاحظ اتجاهاً إيجابياً في توفر الخدمة».

وتشكلت طوابير طويلة في المطارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث فقدت شركات الطيران إمكانية الوصول إلى خدمات تسجيل الوصول والحجز في وقت يتجه فيه العديد من المسافرين لقضاء العطلات الصيفية.

وتم إيقاف بث وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا - حيث تأثرت الاتصالات بشدة - لساعات وواجهت المستشفيات ومكاتب الأطباء مشكلات في أنظمة المواعيد الخاصة بها، بينما أبلغت بنوك عن انقطاع نظام الدفع أو مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بها. انخفضت أسهم الشركة المتداولة في بورصة ناسداك ومقرها أوستن بولاية تكساس بنسبة 15 % تقريباً في تداولات ما قبل السوق.

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