نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

المصدر: العين - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل استقبال أقامه سالم سعيد بن ضاوي الشامسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالله حمدان بن شخبوط الشامسي.

وأقيم حفل الاستقبال في قاعة الظاهر في مدينة العين بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

تهنئة

وهنّأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

تقدير

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل حفل الاستقبال عروض الفنون الشعبية ولوحات تراثية وأهازيج.

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