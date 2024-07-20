استعراض إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء أمام مؤتمر دولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك وفد من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة الوكالة، في المؤتمر الخامس والأربعين للجنة أبحاث الفضاء «كوسبار»، الذي انعقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

حيث قام الوفد باستعراض أهم المشاريع والإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في مجال الفضاء، وسلّط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار والتطوير في أبحاث الفضاء المتقدمة.

جلسة

وشارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في جلسة حوارية عقدت على هامش أعمال المؤتمر، بحضور كوكبة من القادة العالميين في مجال الفضاء، من بينهم البروفيسور يون يونغ-بين رئيس وكالة الفضاء الكورية، وهيتوشي كونيناكا المدير العام للمعهد الياباني لعلوم الفضاء والملاحة الفضائية، وباميلا ميلروي نائب مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وجوبينج لي كبير مهندسي إدارة الفضاء الوطنية الصينية، ورافاييل موجنولو رئيس قسم الاستكشاف والبنية التحتية والأقمار الصناعية العلمية بوكالة الفضاء الإيطالية، وأنيل بهاردواج مدير مختبر الأبحاث الفيزيائية.

اقتصاد الفضاء

وقد أدارت الجلسة باسكال إهرنفروند رئيس لجنة أبحاث الفضاء «كوسبار»، وبمشاركة نيكلاس هيدمان القائم بأعمال مدير شؤون الفضاء الخارجي في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. وأوضح معاليه خلال هذه الجلسة، أن اقتصاد الفضاء الوطني شهد نمواً استثنائياً، حيث ساهمت الشركات الوطنية بأكثر من 10.9 مليارات درهم في الاقتصاد، ما يمثل 40.7 % من الناتج الاقتصادي للقطاع الفضائي.

وأكد أن دولة الإمارات تحتل مراتب متقدمة عالمياً وإقليمياً، في استثمار التكنولوجيا الفضائية، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، والنشاط الفضائي الشامل، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز قدراتها الفضائية.

برنامج وطني

وأبرز معاليه مسيرة برنامج الفضاء الوطني الإماراتي الممتدة على مدى 26 عاماً، مسلطاً الضوء على الإنجازات البارزة التي تجسد رؤية الدولة الطموحة. وبدأ الحديث بتأسيس شركة «الثريا» عام 1997، التي أحدثت ثورة في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عام 2020، والتي شكلت علامة تاريخية، تعكس التزام الإمارات بالتميز في استكشاف الفضاء.

وتطرّق معاليه لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمهمة المقبلة لاستكشاف حزام الكويكبات، مؤكداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال. وأبرز التعاون الدولي من خلال مشاركة الإمارات في مشروع محطة الفضاء القمرية «Gateway»، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى الإعلان عن إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر، ما يعكس التزام الدولة المستمر بالابتكار، وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الفضاء، ووضع الإمارات في مقدم الدول الساعية لاستكشاف الفضاء وتطوير علومه.

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