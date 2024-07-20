مسؤولون: «عهد الاتحاد» لقاء تاريخي ومسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أكد مسؤولون أن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية استثنائية متميزة، تنبض بروح الانتماء وحب الوطن، فهي ذكرى لذلك اللقاء التاريخي.

وتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، والعمل الوطني المخلص الدؤوب، التي استهلها القادة المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث اجتمعوا فيها على قلب واحد، في الـ18 من شهر يوليو من عام 1971م، لتصبح الإمارات اليوم نموذجاً للتميز والريادة، ومثالاً للعزيمة والتفاني، ليرسخ هذا اليوم المجيد في تاريخ دولة الإمارات، مسيرتها التنموية الشاملة، ونموذجها الفريد لقوة الاتحاد، ومبادئه، وقيمه.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تحديد يوم للاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» إضاءة لذاكرة الأجيال وترسيخ للحس الوطني وتأكيد لروح الاتحاد، واستدعاء لحكمة الآباء المؤسسين، وتحصين لقيم الاتحاد، قيم الولاء والوفاء والانتماء.

وأضاف: «عهد الاتحاد هو عهد التأسيس والتمكين والتنمية المستدامة، عهد الريادة وصناعة الحضارة، عهد الاتحاد هو عهد الإنجاز حد الإعجاز، وعهد الارتقاء حتى الفضاء، هو العهد الذي فتح الباب أمام عصر الإمارات».

إلى ذلك قال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يشكل إعلان «يوم عهد الاتحاد»، مناسبة تاريخية مميزة وعلامة فارقة في مسيرة اتحاد دولة الإمارات، تعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، التي زرعها الآباء المؤسسون في قلب وعقل شعب الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نسعد ونعتز بإعلان 18 يوليو مناسبة وطنية باسم «يوم عهد الاتحاد»، اليوم الذي وضعت قيادتنا الرشيدة منهج الاتحاد ودستوره وحدد فيه اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، الاسم الذي كان ومازال رمزاً عظيماً لكل معاني الاتحاد والترابط والتلاحم. في هذه المناسبة الوطنية من كل سنة، نجدد لهذا الوطن أسمى مشاعر الولاء والانتماء، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ لنا هذا البلد العظيم وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة».

وأوضح اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة أن «يوم عهد الاتحاد» محطة تاريخية.

حيث يمثل هذا اليوم رمزاً وشاهداً على مسيرة مشرفة من العطاء والعمل الدؤوب للقادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، التي انطلقت بمسيرة من الإنجازات التي بدأها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برؤى استشرافية لتعزيز الرخاء والرفاه للشعب الإماراتي، لتصبح دولتنا اليوم بفضل قيادتنا في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات. وقال المهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة:

يعتبر يوم عهد الاتحاد يوماً مميزاً وتاريخياً، وفرصة للفخر والاعتزاز بالوطن، وبالقيادة الرشيدة، التي تمكنت برؤيتها وتوجيهاتها الحكيمة من تحقيق الإنجازات التاريخية في فترة زمنية وجيزة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعكس الإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلّى بها الآباء المؤسسون، في إرساء دعائم دولة الاتحاد.

وقال محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية مهمة، حيث في هذا التاريخ ولدت دولة شامخة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاقت جميع التوقعات، رحلة البداية التي استهلها رجال مخلصون وأوصلت هذا الوطن إلى ما هو عليه اليوم، من تقدم وازدهار ورقي.

لحظة تاريخية

وأوضح المهندس علي قاسم، مدير عام الموارد الطبيعية بحكومة الفجيرة أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل لحظة تاريخية في مسيرة ملهمة من الإنجازات والتطور في المجالات كافة، وهو يوم نعتز ونفتخر فيه وبحب الوطن، وتأكيد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.

وفي هذا اليوم نستحضر بالوفاء والعرفان، المسيرة التي انطلقت قبل أكثر من نصف قرن، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، رحمهم الله، لتصبح دولة الإمارات مثالاً يحتذى بين الأمم والشعوب في النهضة والتقدم والعلم والازدهار.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين: «إن «يوم عهد الاتحاد».. هو تعبير جازم عن قصة تأسيس وطن، تروى بحروف ملهمة عن صمود الآباء المؤسسين بوجه التحديات، وقيام الدولة التي لا تعرف للمستحيل معنى وهي الإمارات».

روح الوحدة

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، تحتفي دولة الإمارات باليوم التاريخي «يوم عهد الاتحاد»، عندما وضع الآباء المؤسسون أسس عهد الاتحاد بتوقيع وثيقة الاتحاد التي تعكس الفخر بإنجازات مؤسسينا، ويعزز من روح الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن.

وفي عقود قليلة أصبحت دولة الإمارات مثالاً يحتذى به على مستوى العالم في التقدم والازدهار والتنمية، بفضل الإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، ويأتي يوم الثامن عشر من يوليو كمناسبة للعزيمة في التفكير في المستقبل، والاستمرار في العمل على تحقيق رؤية الإمارات الطموحة، وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

دروس

وأكد خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن «يوم عهد الاتحاد» نستلهم منه الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ودعوة لتجديد العهد لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات على مواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل وحدة الآباء والأجداد وتضافر جهودهم، بما يعزز من شعورنا بالفخر والانتماء.

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