أحمد النعيمي: رمز ملهم لتوطيد تلاحم وترابط الأجيال المتعاقبة

المصدر: عجمان - البيان

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أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية ورئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بـ«يوم عهد الاتحاد».

مؤكداً أن يوم 18 يوليو يمثل مناسبة وطنية ملهمة جديدة للاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت في مثل هذا اليوم من عام 1971 وضع الهيكل الأساسي لقيامها في 2 ديسمبر من العام نفسه على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين.

وقال: «لا تزال ذكرى يوم توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وإعلان بيان اتحادها واسمها محفورة في عقولنا وقلوبنا منذ 53 عاماً بوصفها محطة جوهرية لانطلاق مسيرة دولتنا الحبيبة نحو ذرى المجد.

وإن تخليد هذا اليوم مناسبةً وطنية يُحتفى بها في كل عام، سيجعله راسخاً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة على مر العقود، ليكون الرمز الذي سيوطّد تلاحمهم وترابطهم وولاءهم للوطن واتحاده، ويلهمهم بمواصلة رحلة البناء، مستنيرين بالقيم النبيلة التي غرسها الآباء والأجداد». وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة التاريخية التزامنا بعهد اتحادنا، وببذل أقصى طاقاتنا لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ورفد رحلة الوطن نحو مستقبله الزاهي الذي رُسمت ملامحه في «مئوية الإمارات 2071».

لا تزال ذكرى يوم توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات وإعلان بيان اتحادها واسمها محفورة في عقولنا وقلوبنا

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