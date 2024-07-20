راشد بن حميد: «يوم عهد الاتحاد» يجسّد أنبل قيم الوفاء

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، يجسد أنبل قيم الوفاء ويجدد الولاء لقيادة حكيمة أرست قواعد اتحاد شامخ ومنارة عز وإنجاز في مختلف المحافل.

وأعرب الشيخ راشد عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تُسطر في أجندة الاحتفالات الوطنية لتكون شاهدة على قصة خالدة عمادها وضع الهيكل الأساسي لقيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين.

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