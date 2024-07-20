جمعية دبي الخيرية تطلق حملة «لنخفف عنهم حر الصيف»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الصيفية الموسمية لعام 2024، تحت شعار «لنخفف عنهم حر الصيف»، متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها.

بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، بالتخفيف من معاناة الأسر المتعففة، والفئات المستحقة، والعمال، من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح، وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني من الجفاف.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن الحملة تأتي امتداداً للمبادرات النوعية التي تضطلع بها «دبي الخيرية»، داخل الدولة وخارجها.

وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته، وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها، وصون كرامته الإنسانية، وتنبع أهمية المبادرة، من كونها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي أدت إلى التغيرات المناخية، وارتفاع حرارة سطح الأرض».

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