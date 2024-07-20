«نافس الدولي» يطلق الدفعة الأولى لتدريب المواطنين خارج الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»، ويهدف البرنامج إلى توفير فرص التدريب المهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية والمساهمة في صقل مهاراتهم وتعزيز تطورهم المهني من خلال الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية.

الأمر الذي سيؤهلهم إلى اكتساب خبرة عملية من خلال التعرف على ثقافات وأساليب العمل المختلفة في بيئات العمل عالمية. وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بأن البرنامج يستهدف الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ويتم اختيار المتدربين من خلال «منصة نافس».

وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في البرنامج والمقابلات الشخصية الافتراضية والحضورية واختبارات قياس الأداء والكفاءة لاختيار عدد من المرشحين ليتم تدريبهم في المنظمات الدولية، وآخرين للتدريب في الشركات العالمية خارج الدولة.

وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يعتبر إطلاق برنامج نافس الدولي دليلاً ملموساً على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تدريب نوعي عالي المستوى للمواطنين لتمكينهم من العمل والتدريب في الشركات العالمية والمنظمات دولية متخصصة، ما يسهم في اكتسابهم للخبرة العملية الدولية واكتساب خبرات ومهارات متميزة، كما يعمل على تعزيز مهارات التواصل مع الخبراء وتطوير المهارات الفنية والقيادية والتفكير الاستراتيجي وفهم السياق العالمي».

وأضاف: «أطلقنا البرنامج الدولي من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة مبادلة في شهر ديسمبر من العام الماضي وها نحن نشهد الإعلان عن بدء أول دفعة في شهر يوليو 2024 من خلال شراكات ممتدة لمجموعة مبادلة مع شركائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا».

وتابع: «يسعدنا الإعلان عن انضمام شركاء جدد إلى البرنامج منهم المؤسسة الألمانية الإماراتية، والتي بدورها ستوفر برامج تدريبية وفرصاً وظيفية. كما نطمح إلى توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين ونعمل لصنع جيل يحمل راية الوطن متزوداً بالعلم والمعرفة، إيماناً منهم بأن شباب الإمارات هم رهان المستقبل، وركيزة استدامة ازدهاره وتقدمه في شتى المجالات».

حرص

ومن جانبه، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحرص في «مبادلة» على رعاية الجيل الجديد من القادة الإماراتيين، من خلال العمل على تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق على المستوى العالمي.

ويعد دعمنا لـ«برنامج نافس» شهادة على التزامنا بتمكين الكوادر والمواهب الإماراتية ودعم نموها الوظيفي. ومن خلال هذه المبادرة، نستفيد من حضورنا وانتشارنا العالمي لتعزيز كوادرنا البشرية، بحيث تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة، وتسهم بشكل فاعل في مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية «برنامج نافس الدولي» ودوره في إعداد كوادر وطنية مؤهلة على مستويات عالية من الكفاءة لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.

وقال: «نتطلع إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه خريجو «برنامج نافس الدولي» على الساحة العالمية، خصوصاً وأنهم سيحظون بفرص تدريبية ومهنية واعدة، في مجموعة من أهم وأكبر المنظمات والشركات الدولية الرائدة.

حيث سيتمكنون من تنمية معارفهم ومهاراتهم وتعزيز فهمهم لأساليب العمل في بيئات متنوعة، وبناء علاقات ناجحة على المستوى الدولي، إلى جانب تطوير آفاق تفكيرهم لمواكبة التقدّم الذي يشهده العالم في مختلف المجالات المهنية». ويرعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الدولة.

تدريب

وتجدر الإشارة إلى أن التدريب في «برنامج نافس الدولي» ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو التدريب في الشركات الخاصة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين.

حيث سيتم إرسال ما يقارب 30 مواطناً للتدريب والعمل خارج الدولة بهدف تعزيز خبراتهم العملية في مختلف التخصصات ذات الأولوية وتعزيز مهاراتهم وبناء العلاقات التي من شأنها تحسين مستقبلهم المهني. كما يعمل المجلس على انضمام شركاء آخرين خلال الأشهر المقبلة.

وأما القسم الثاني والذي يجري العمل على إطلاقه فيرتكز على التدريب في المنظمات الدولية، حيث سيتم توفير فرص تدريبية لـ50 مواطناً في تلك الجهات بهدف تعزيز خبراتهم الدبلوماسية وتحقيق الأولويات الحكومية وتوسيع الشبكات المهنية وإعداد صف من القيادات المؤهلة لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

ويسهم «برنامج نافس الدولي» في تعزيز العلاقات الدولية وبناء الروابط والشراكات مع المنظمات والشركات الدولية والحكومات، ويساعد في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة وتطبيقها في السياق المحلي لدعم الابتكار، وتعزيز الدور والمكانة الدولية من خلال إظهار التزامها بتنمية الكوادر البشرية وتقديم الدعم للتطوير والتعليم، وتبادل المعرفة والخبرات مع المتدربين الدوليين واستخدام المعرفة في تعزيز برامجها ومشاريعها، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية للمنظمة الدولية مما يفتح أبواباً للتعاون والشراكات المستقبلية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة في الدولة مما يعزز التأثير الإيجابي للمنظمة في تحقيق أهدافها.

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