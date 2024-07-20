«شرطة دبي» تستمع لاستفسارات وملاحظات أهالي حتا حول خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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‫نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في منطقة حتا، مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى لقاء أفراد المجتمع لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.‬

‫واستمعت شرطة دبي خلال اللقاء بأهالي منطقة حتا إلى استفساراتهم وملاحظاتهم حول خدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادهم، فيما أجاب الضباط عن الاستفسارات والملاحظات وقدموا الإرشادات التوعوية المهمة التي تفيد أفراد المجتمع.‬

وحول لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، قال العميد عبدالله الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا: يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع أفراد المجتمع، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، والأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدمة من قبلهم.‬

وشهد اللقاء مع أهالي منطقة حتا تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ومنها «خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، و«خدمة عين الشرطة»، والخدمات والمبادرات التوعوية المقدمة من مركز حماية الدولي حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.

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