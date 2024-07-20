«الإمارات للتطوير التربوي» تحتفي بتخريج 140 قائداً في المجال

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت كلية الإمارات للتطوير التربوي تحت شعار «القائد الملهم» حفلاً لتكريم القادة التربويين الخريجين ضمن دفعتين، من البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، الذي يهدف إلى تمكين مديري المدارس وقياداتها، وتزويدهم بأحدث أدوات واستراتيجيات القيادة التربوية في نظام التعليم المدرسي، لمواكبة التغيير التحويلي الإيجابي داخل مؤسساتهم التعليمية، ولتعزيز دور المعلمين والتربويين من خلال امتلاك المهارات التكنولوجية المبتكرة، والمصممة لتلبي الاحتياجات التعليمية المختلفة في نظام التعليم المدرسي بدولة الإمارات.

وشهد البرنامج الذي استمر على مدى 4 أشهر خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر 2023، مشاركة 140 قائداً تربوياً من مديري المدارس ونوابهم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من كافة إمارات الدولة، الذين أكملوا ساعاتهم التدريبية موزعة على التدريب المباشر، والجلسات الحوارية والنقاشية، التي قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.

وأكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الحرص على استدامة عملية تدريب وتطوير ممكنات القيادات المدرسية، ورفدهم بأحدث الأساليب التربوية والمهنية الكفيلة بترسيخ سياسات تربوية مرنة وفعالة تستجيب للتطور المتسارع في المجال التربوي والتعليمي، وذلك تحقيقاً لرؤية المؤسسة وأهدافها المرحلية والمستقبلية.

وبين أن المؤسسة عبر سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين تعمل على تبني أفضل الممارسات التربوية وترسيخها في الميدان التربوي، بما يساهم في إحداث حراك تربوي بناء قائم على الابتكار والإبداع والاستباقية، منوهاً بالدور المحوري والكبير للقيادات المدرسية في ترجمة سياسات المؤسسة وتجسيدها على أرض الواقع وفق أفضل الصيغ التربوية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يوائم البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية بين توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، واستراتيجيات الكلية، لتمكين القيادات التربوية التي تقود نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات، وبناء قدراتها وممارساتها للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية، وتزويد مديري المدارس ونوابهم من القادة بأدوات المستقبل ».

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