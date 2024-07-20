رئيس "الشؤون الإسلامية" يؤكد رسوخ مبادئ عهد الاتحاد في مسيرة الخطاب الديني بالدولة

المصدر: وام

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أكد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على رسوخ مبادئ عهد الاتحاد في مسيرة الخطاب الديني في الدولة، مترحماً على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” والقادة المؤسسين الذين أرسوا عهد الاتحاد وشيدوا صرحه ورسموا بنيانه، داعيا الله تعالى بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي بحضور سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة بالإنابة والمدراء التنفيذين ومدراء أفرع الهيئة.

وناقش الدكتور الدرعي مع الحضور مبادرات الهيئة ومشاريعها المجدولة، مؤكداً أهمية تطوير خدمات الهيئة في تلبية احتياجات المساجد والمجتمع، وأهمية الحضور الديني المنضبط والمعتدل في جميع منابر الهيئة ووسائلها التواصلية والتفاعلية مع الجمهور.

ووقف الدكتور الدرعي على مجريات العمل في الهيئة واطلع على تقارير الإنجازات، داعيا إلى ضرورة التطوير والتميز الذي يواكب نهضة الدولة والاستفادة من جميع الوسائل المتاحة وتسخيرها للارتقاء بخدمات الهيئة.

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