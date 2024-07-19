الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:51 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً يصبح متوسطاً صباح الأحد ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 15:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 31 85 35

دبي 38 32 75 30

الشارقة 39 31 80 35

عجمان 39 32 85 40

أم القيوين 40 30 85 45

رأس الخيمة 42 31 80 45

الفجيرة 36 32 85 55

العـين 47 31 70 15

ليوا 47 29 85 15

الرويس 44 29 75 30

السلع 45 30 80 35

دلـمـا 40 31 85 45

طنب الكبرى 38 32 90 50

طنب الصغرى 38 32 90 50

أبو موسى 38 32 90 50

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