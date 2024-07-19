مركز دبي للأمن الإلكتروني يؤكد سرعة الاستجابة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية

المصدر: البيان

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في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم ، قام مركز دبي للأمن الإلكتروني بسرعة الاستجابة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي.

وتواصل المركز بالشركات ذات العلاقة وسهل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة.



ولا توجد مؤشرات حاليا على أن الهجمات السيبرانية تسببت في الخلل الفني.

وحث المركز الجمهور على متابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول أي شائعات.

في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم ، قام مركز #دبي للأمن الإلكتروني بسرعة الاستجابة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي. تواصل المركز بـالشركات ذات العلاقة وسهل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة.



ولا توجد مؤشرات حاليا على أن… pic.twitter.com/AbBgO7xSDp — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 19, 2024

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