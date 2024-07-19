وزارة الخارجية تعلن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

وكانت الوزارة قد دعت المتعاملين إلى عدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي.

وقالت الوزارة " نحيطكم علمًا بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية ".

ونصحت الوزارة جميع المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.

تعلن وزارة الخارجية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي. — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 19, 2024

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