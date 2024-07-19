محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لترسيخ أسس السلام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "أهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية وأتمنى لها التوفيق في مهامها. دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز