وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يتفقد 90 مشروعاً تنمويا في السنغال

المصدر: وام

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تفقد وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال زيارة للسنغال برئاسة الدكتور خالدعبد الوهاب الخاجة أمين عام الهيئة 90 مشروعا خيريا وتنمويا تنفذها الهيئة من بينها مشروعات لبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن إلى جانب مشاريع إطعام الطعام والمشاريع الإنتاجية الصغيرة، وغيرها.

وقال الخاجة في تصريحات له إن هذه الزيارة تعد جزءاً من جهود الهيئة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم المجتمعات المحتاجة وتحسين ظروف المعيشة فيها، موضحا أن الوفد زارأشد المناطق المحتاجة في خطوة تستهدف مد يد العون للمحتاجين هناك.

وأضاف سعادته أن وفود الهيئة زارت 10 دول منذ بداية العام الجاري، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق عملها ومتابعة المشاريع الخيرية ميدانياً بهدف تعزيز الثقة مع المحسنين الذين كانوا جسر الخير والعطاء الذي أوصل الهيئة للفقراء والمحتاجين في مختلف دول العالم

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