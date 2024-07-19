الخارجية الإماراتية تنصح المواطنين المتواجدين في الخارج بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه للمطارات

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نصحت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في الخارج بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات. وللحالات الطارئة يرجى التواصل على رقم الطوارئ 0097180024.

حرصاً من وزارة الخارجية على الاهتمام بمواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج، ننصحكم بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات. للحالات الطارئة يرجى التواصل على رقم… — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 19, 2024

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