براند دبي يطلق دليلاً تفاعلياً بعنوان "كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي"

المصدر: البيان

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أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق دليل بعنوان "كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي"، والذي يسلط الضوء على كل ما يحتاجه المقيمين وزوار دبي من احتياجات ولوازم خاصة بإجازة الصيف.. كما يقدم مجموعة متنوعة من تجارب ومشاريع رواد الأعمال المشاركين ضمن مبادرة "بكل فخر من دبي"، وهذه فرصة مثالية للاستمتاع بصيف دبي، بدءاً من المأكولات المتنوعة ووصولاً إلى أساسيات واحتياجات الشاطئ والأزياء الصيفية .

ويأتي إطلاق الدليل ضمن حملة #وجهات_دبي التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث تسلط حملة وجهات دبي في نسختها الحديثة الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف لزوارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم.

قصص نجاح

وفي هذه المناسبة قالت خولة الهاشمي، تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في براند دبي: "يتيح الدليل الجديد للمقيمين والزوار اكتشاف مجموعة متنوعة الاحتياجات والمنافذ التجارية تحت مظلة مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة للذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهي مبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال وتسليط الضوء إعلامياً على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي".

وأضافت الهاشمي: " يبرز الدليل تنوع خيارات الصيف والمزيج الثقافي المتفرد في دبي، إذ يتضمن عشرات المتاجر وافضل الوجهات والاحتياجات الصيفية، إذ يشارك في الدليل متاجر ومشاريع تحظى بشعبية كبيرة لدى زوار دبي".

وأكدت الهاشمي، أن حملة وجهات دبي الصيفية تسلط الضوء على عوامل الجذب والتجارب التي تجعل الإمارة الاختيار الأفضل بين الوجهات العالمية هذا الموسم، حيث تقدم براند دبي محتوى إبداعي يعكس مكانة دبي العالمية كواحدة من أفضل الوجهات الصيفية في العالم، كما تشجع الحملة المقيمين والزوار على اكتشاف أنشطة الترفيه وتناول الطعام والمغامرة والأنشطة العائلية المتنوعة في دبي خلال أشهر الصيف.

ويمكن الحصول على دليل وجهات دبي الصيفية والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط التالي https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/july/19-07/01/dubais-summer-essentials.pdf وكذلك عبر الموقع المخصص لحملة #وجهات_دبي https://dubaidestinations.ae/ وحساب "براند دبي" على الانستجرام @BrandDubai .

يُذكر أن الأدلة الإرشادية التي يصدرها "براند دبي" تُعد مكوناً رئيسياً من مكونات حملة وجهات دبي الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة مع أطفالهم.

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