محمد بن زايد: مواكبة التطورات العالمية بمجالات التعليم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية مواكبة التطورات العالمية خاصة في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إن «الإمارات تمضي نحو ريادتها، ونحن نراهن على رأس مالنا البشري لقيادة مرحلة التطوير القادمة وتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة».

كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً».

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