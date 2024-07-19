صقر غباش: يجسد معاني الانتماء للوطن وقيادته

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، والذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات في عام 1971 يأتي تخليداً لمرحلة تلاقت فيها قيم الأخوة وارتفعت راية الوحدة والاتحاد، وتوهجت فيها الروح الوطنية لإرساء دعائم اتحادنا الشامخ بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله.

وقال معاليه، إن هذا اليوم يرسخ فينا معاني الانتماء للوطن وتعزيز مكتسباته ويزرع قيم التلاحم مع قيادتنا الرشيدة التي تحمل راية الاتحاد وتقود مسيرته نحو التقدم والازدهار. وأضاف معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يجدد في هذا اليوم العهد بالتمسك بقيم الوحدة وروح الاتحاد لتظل راية الإمارات الغالية شامخة عزيزة.

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