حمدان بن زايد: مناسبة وطنية نستذكر فيها بفخر واعتزاز توقيع وثيقة الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز توقيع وثيقة الاتحاد، التي رسخت قواعد دولتنا، وأسست لمسيرتنا الوطنية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «بعد إعلان رئيس الدولة «يوم عهد الاتحاد» نحتفي بيوم الـ 18 من يوليو من كل عام كمناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز توقيع وثيقة الاتحاد التي رسخت قواعد دولتنا وأسست لمسيرتنا الوطنية، وتأتي هذه المناسبة كفرصة نجدد فيها اليوم العهد والولاء ومواصلة السعي لرفعة وتقدم وطننا الغالي لنبني مستقبلاً أفضل لأجيالنا القادمة».

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