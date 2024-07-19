منصور بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» استكمال لمسيرة القائد المؤسس وإخوانه الحكام

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» يأتي استكمالاً للمسيرة الاتحادية التي وضع لبنتها القائد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، في هذا التاريخ وقّع الآباء المؤسسون على وثيقة الاتحاد ووضعوا دستور الدولة.

وأضاف سموه: «ها نحن اليوم نحتفي بهذا العهد ونخلده في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الإمارات».

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