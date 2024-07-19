طحنون بن زايد: ترسيخ للحظة فارقة انطلقت منها مسيرة النهضة المباركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «يوم عهد الاتحاد» ترسيخ للحظة فارقة انطلقت منها مسيرة النهضة المباركة.

ودون سموه على منصة «إكس»: «يوم عهد الاتحاد» الذي وجه صاحب السمو رئيس الدولة باعتماده يشكل محطة جديدة من محطات الاحتفاء بتاريخنا الوطني المجيد وترسيخ للحظة فارقة انطلقت منها مسيرة النهضة المباركة». وتابع سموه: «رحم الله القادة المؤسسين، وعلى العهد ماضون بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه الحكام».

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